بي بي سي إكسترا التلفزيوني: من هم "الألتراس"؟

في الحلقة 31 من برنامج بي بي سي إكسترا نسأل من هم مشجعوا ”ألتراس“؟ ونناقش عقليّتهم وقوانينهم مع ضيفنا من مصر الصحفي وكابو ”ألتراس أهلاوي“ السابق محمد أبو علي.

في الفيلم الخاص سنتعرّف على"رونالدو غزة" كما يلقّبه المشجعون وهو لاعب كرة القدم الفلسطيني محمدبلح، ونشاهد كيف ينعكس حصار غزّة على موهبته واحترافه في الخارج. أيضاً نناقش مع ضيفنا الثانيالصحفي الرياضي معاذ خلّوف، دور اللاتحادات في تنظيم سلوك المشجعين بشكل عام والألتراس بشكلخاص. كما يطلّ لاعب المنتخب الوطني المغربي صلاح الدين السعيدي برسالة مصوّرة يتحدّث فيها عنعلاقته بالألتراس.

تشاهدون إكسترا التلفزيوني الأربعاء عند الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش.