"دنيانا": حكايات لجوء من برلين

من العاصمة الألمانية برلين، يطل برنامج "دنيانا" بحلقتين إستثنائيتين نتحدث فيهما عن قضية اللجوء مع لاجئين عرب مقيمين حاليا في ألمانيا. بعضهم لجأ إلى ألمانيا منذ سنوات طويلة وبعضهم قدم منذ سنوات قليلة فقط. لكلّ منهم حكايته الخاصة مع اللجوء.

وكلّ منهم يأتي من دولة عربية إما عاشت أو لا تزال تعيش الحرب أو الاحتلال. نناقش في الحلقة الأولى هذا الأسبوع كيف أثر تواجد العرب في برلين على تغيير وجه المدينة.

وفي محور آخر ننقاش تبعات الهجمات على أوروبا وكيف أثرت على أوضاع اللاجئين العرب. ونتوقف أيضا عند حكايا أشخاص عاشوا تجربة طويلة وصعبة من اللجوء.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة لارا زياد مهندسة وفنانة تشكيلية من فلسطين، رزان المنجّد لاجئة من سوريا، نجاة بشرى حامد لاجئة من السودان، سوسن البرّاك لاجئة من العراق، إيهاب سكرية لاجئ من سوريا.

"دنيانا"الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.