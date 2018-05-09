في إكسترا إنجلش اليوم: ماذا تعني عبارة: liver transplant
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ماذا تعني عبارة: Liver Transplant؟

  • 9 مايو/ أيار 2018

إجراءات جديدة new procedures، قد تساعد من هم بحاجة إلى زراعة الكبد liver transplant.