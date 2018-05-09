الدراجة النارية: هل تحل أزمة المرور؟

مع تزايد الازدحام المروري في الشوارع، انطلقت مؤخراً في مصر خدمة طلب التنقل بواسطة الدراجة النارية بدلاً عن سيارة الأجرة.

هذه الخدمة المتاحة عبر تطبيق ذكي على الهاتف، باتت وسيلةً يعتمد عليها البعض للتغلب على الازدحام المروري خاصة في العاصمة القاهرة رغم كون حوادثها من الأخطر حول العالم وغياب وسائل الراحة فيها.

تجربة توصيل الركاب بواسطة الدراجات ليست حديثة العهد، فهي معتمدة من قبل شركات عالمية للنقل في دول شرق آسيا الأكثر ازدحامًا. مراسلة بي بي سي إكسترا في القاهرة بسنت أكرم خاضت تجربة تطبيق الدراجة النارية للتوصيل وأعدت لنا هذا التقرير.