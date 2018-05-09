حديث الساعة: مصير الاتفاق النووي الإيراني بعد انسحاب واشنطن

برنامج حديث الساعة يأتيكم اليوم بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

إذن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وفور الإعلان الأمريكي توالت ردود الافعال الإقليمية والدولية على القرار الامريكي والتي اتسمت بالتباين. وقد انتقدت روسيا والصين القرار الأمريكي في حين أعربت القوى الغربية الموقعة على الاتفاق عن اسفها ودعت الى العمل على ضمان استمرار الاتفاق. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران إلى الالتزام بتعهداتها بعد إعلان الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده منه. إيران على لسان كبار مسؤوليها حذرت من أنها قد تنسحب من الاتفاق إذا لم تقدم الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق ضمانات بالالتزام به. إقليميا ,عبرت السعودية والبحرين والإمارات، علاوة على اسرائيل، عن مساندتها وتأييدها للقرار الامريكي في حين حذرت من تداعياته دول أخرى كالعراق وتركيا واعتبرته مزعزعا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

= فما هي خيارات إيران وما مدى إمكانية استمرار الاتفاق بعد انسحاب واشنطن منه؟

= وما هي احتمالات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وكيف سيؤثر انسحاب واشنطن من الاتفاق على العلاقات بين ضفتي الأطلسي؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث الساعة.