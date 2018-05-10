من هم "الألتراس"؟

في الحلقة 31 من برنامج بي بي سي إكسترا نسأل من هم مشجعو ”ألتراس“؟ ونناقش عقليّتهم وقوانينهم مع ضيفنا من مصر الصحفي وكابو ”ألتراس أهلاوي“ السابق محمد أبو علي.

في الفيلم الخاص سنتعرّف على"رونالدو غزة" كما يلقّبه المشجعون وهو لاعب كرة القدم الفلسطيني محمد بلح، ونشاهد كيف ينعكس حصار غزّة على موهبته واحترافه في الخارج. أيضاً نناقش مع ضيفنا الثاني الصحفي الرياضي معاذ خلّوف، دور اللاتحادات في تنظيم سلوك المشجعين بشكل عام والألتراس بشكل خاص. كما يطلّ لاعب المنتخب الوطني المغربي صلاح الدين السعيدي برسالة مصوّرة يتحدّث فيها عن علاقته بالألتراس.