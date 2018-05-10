رونالدو غزّة" هل يكسر الحصار؟"
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رونالدو غزّة" هل يكسر الحصار؟"

  • 10 مايو/ أيار 2018

تعرّفوا على رونالدو غزة كما يلقبه المشجعون وهو لاعب كرة قدم الفلسطيني محمد بلح، وشاهدوا كيف ينعكس حصار غزة على موهبته واحترافه في الخارج.