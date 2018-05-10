كلمات الأغاني والذوق العام

بدأ تطبيق "سبوتيفاي" للبث الموسيقي بحجب الأغاني التي تحتوي على كلمات غير لائقة، هذا الطريقة الجديدة في التعامل مع المحتوى الخادش للحياء تأتي بعد أن عمدت العديد من تطبيقات تشغيل الموسيقى منذ العام ٢٠١١م إلى وضع كلمة "محتوى خادش للحياء" جوار الأغاني التي ترى الشركات المنتجة أنها تحتوي على كلمات لا تناسب الأطفال كنوع من التحذير للآباء والأمهات.

يذكر أن ثلث الأغاني في قائمة الأكثر استماعا على تطبيق سوبتيفاي في بريطانيا تحتوى على هذا التحذير.

سوسن صبوح تحدثت إلى حسام حداد وهو شاعر عامية مصرية، وسألته عن معايير انتقاء الكلمات.

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سوسن صبوح تحدثت أيضا إلى المنتج الموسيقي خالد مصطفى وسألته: هل تتساهل مع بعض الكلمات في أغنية إذا كنت تعتقد بأنها ستحقق نجاحا؟