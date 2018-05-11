كيف تؤثر الهجرة على الأدباء وكتاباتهم؟

نظم اتحاد الكتاب والإعلاميين السودانيين بالمملكة المتحدة ندوة بالتعاون مع المنتدى الثقافي العربي ببريطانيا عن أدب الطيب صالح بمرآة النقد الأدبي في الشرق والغرب. الأديب السوداني الطيب صالح يعد من أبرز وأشهر الكتاب العرب، وواحداً من أهم الكتاب السودانيين الذين كتبوا رواية المهجر، وله مقولته الشهيرة "كتبت حتى أقيم جسراً بيني وبين بيئة افتقدتها". فكتاب المهجر يعبرون في ترحالهم عبر كتاباتهم بصور تحاول أن تعكس الواقع الذي يعيشونه والتجارب التي يمرون بها والبيئات التي هم موجودون فيها دون أن يتجاوزوا الذاكرة التي تحمل ثقافاتهم الأصلية. فهل تختلف كتاباتهم عن ما كانت عليه في أوطانهم؟ وما تأثير ذلك على الكاتب وعلى المتلقي في الداخل؟ تقرير مراسلة بي بي سي إكسترا في السودان ميساء القاضي يحاول الإجابة.