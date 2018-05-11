نظم اتحاد الكتاب والإعلاميين السودانيين بالمملكة المتحدة ندوة بالتعاون مع المنتدى الثقافي العربي ببريطانيا عن أدب الطيب صالح بمرآة النقد الأدبي في الشرق والغرب. الأديب السوداني الطيب صالح يعد من أبرز وأشهر الكتاب العرب، وواحداً من أهم الكتاب السودانيين الذين كتبوا رواية المهجر، وله مقولته الشهيرة "كتبت حتى أقيم جسراً بيني وبين بيئة افتقدتها". فكتاب المهجر يعبرون في ترحالهم عبر كتاباتهم بصور تحاول أن تعكس الواقع الذي يعيشونه والتجارب التي يمرون بها والبيئات التي هم موجودون فيها دون أن يتجاوزوا الذاكرة التي تحمل ثقافاتهم الأصلية. فهل تختلف كتاباتهم عن ما كانت عليه في أوطانهم؟ وما تأثير ذلك على الكاتب وعلى المتلقي في الداخل؟ تقرير مراسلة بي بي سي إكسترا في السودان ميساء القاضي يحاول الإجابة.
كيف تؤثر الهجرة على الأدباء وكتاباتهم؟
- 11 مايو/ أيار 2018
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو