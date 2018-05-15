روبوتات لا تتعدى 1 ملمتر في الأردن
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روبوتات لا تتعدى 1 ملمتر في الأردن

  • 15 مايو/ أيار 2018

نسافر مع نسيمرمضان إلى الجامعة الأردنية الألمانية في عمّان ونزور مختبرين أحدهما مخصص لاختبار روبوتات فائقة الصغر لا تتعدى 1 ملمتر يمكن تحريكها عبر عصا تحكم.

أما المختبر الثاني فهو مخصص لدراسة نمو البكتيريا من خلال مفاعل بيولوجي يتم التحكم به عبر إنترنت الأشياء.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NasimRamadanBBC@

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