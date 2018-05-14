مصر: كيف يؤثر نقص محاصيل أساسية على السكان؟

تسعى الحكومة المصرية إلى تحجيم زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه بالتزامن مع مخاوفَ متصاعدة، من أن تتأثر حصةُ مصر من مياه نهر النيل، كنتيجة لسد النهضة، الذي ستبدأ إثيوبيا قريبا بملء خزانه.

وأقر البرلمان المصري تعديلاً على قانون الزراعة، يسمح للحكومة بحظر زراعة بعض المحاصيل في مناطقَ تحددها، منها الأرز وتغليظ العقوبة على المخالفين لتصل إلى حد السجن.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها زراعة محاصيل بعينها في مصر، وأشهر قصة بهذا الخصوص: القطنُ المصري طويل التيلة.

فهل يلقى الأرز نفس مصير القطن؟ الزميلة مروة صابر تحاول الإجابة عن هذا السؤال في التقرير التالي.