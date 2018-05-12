ضيفة اكسترا اليوم: الشاعرة والروائية المغربية عائشة البصري
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ضيفة اكسترا في أسبوع الكاتبة المغربية عائشة البصري

  • 12 مايو/ أيار 2018

ضيفتنا اليوم هي الشاعرة والروائية المغربية عائشة البصري صاحبة تسعة دواوين شعرية وروايتين "ليالي الحرير " و"حفيدات غريتا غاربو ..وتشغل كذلك منصب نائبة رئيس الجمعية الدولية للنقد الأدبي بفرنسا