ضيفتنا اليوم هي الشاعرة والروائية المغربية عائشة البصري صاحبة تسعة دواوين شعرية وروايتين "ليالي الحرير " و"حفيدات غريتا غاربو ..وتشغل كذلك منصب نائبة رئيس الجمعية الدولية للنقد الأدبي بفرنسا
ضيفة اكسترا في أسبوع الكاتبة المغربية عائشة البصري
- 12 مايو/ أيار 2018
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