ضيفتنا اليوم هي الشاعرة والروائية المغربية عائشة البصري صاحبة تسعة دواوين شعرية وروايتين "ليالي الحرير " و"حفيدات غريتا غاربو ..وتشغل كذلك منصب نائبة رئيس الجمعية الدولية للنقد الأدبي بفرنسا