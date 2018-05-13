قال احمد عيسى عوض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال ان الجانب الصومالي تعامل بإيجابية مع مقترحات الوساطة السعودية فيما يتعلق بالخلاف الصومالي الاماراتي حول عقد تشغيل ميناء بربرة. ولم يستبعد الوزير الصومالي في لقاء مع برنامج بلا قيود لم يستبعد ان تكون قضية الميناء جزءا من ضغوط مرتبطة بالأزمة الخليجية الناشبة بين قطر من جانب والامارات والسعودية والبحرين من جانب اخر.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .