ما مدى تأثير التلوث الصوتي على المخلوقات البحرية؟

التلوث الصوتي هو أحد أكبر المخاطر التي تواجه الحياة المائية والتي يحاول الكثير من الباحثين البيئيين تداركها.

كيف تسمع الحيوانات المائية تلك الأصوات الناتجة عن النشاطات البشرية وما مدى تأثير الضجيج على سلوك تلك الأسماك و حياتها؟

حاولت داليا حيدر الإجابة على بعض هذه الأسئلة خلال زيارتها الأخيرة لإسبانيا حيث تأخذكم في رحلة بحرية للتعرف على أحدث الإبتكارات التي تستخدم لهذا الغرض.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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