حديث الساعة: القضية الفلسطينية والمصير المجهول

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

في الوقت الذي كانت تجري فيه مراسم افتتاح السفارة الأمريكية رسمياً في مدينة القدس، كان العشرات من المتظاهرين الفلسطينيين في غزة يسقطون قتلى برصاص الجيش الاسرائيلي في منطقة الشريط الحدودي الفاصل بين الجانبين. وفي الوقت الذي أعربت فيه غالبية دول العالم عن رفضها للخطوة الأمريكية، اعتبرت واشنطن يوم افتتاح السفارة يوماً تاريخياً كما دافعت عن استخدام اسرائيل الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين من منظور أن من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها. أما على الجانب العربي فقد كررت الدول العربية انتقادها للخطوة الامريكية وللممارسات الاسرائيلية غير أن رد الفعل العربي لم يرق في نظر الكثيرين الى مستوى الأحداث.

= فما هي تداعيات التطورات الأخيرة على مستقبل القضية الفلسطينية؟

= وما هي الخيارات المتاحة أمام الجانب الفلسطيني؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث الساعة.