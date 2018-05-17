هدر الطعام في رمضان... كيف نتجنبه؟

قال المسؤولون في منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة "فاو" إن الفرد الواحد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقوم بهدر 250 كيلوغراماً من الطعام الصالح للأكل سنويا، ويزداد المعدل بشكل خاص في شهر رمضان.

الهدر الحاصل في الطعام دفع الحكومات في بعض البلدان والمدن العربية مثل البحرين ودبي، كما ورد في بعض الصحف المحلية، إلى الإعلان عن زيادة أعداد وساعات عمل عمال النظافة خلال شهر رمضان للتعامل مع ارتفاع نسب النفايات الغذائية والحفاظ على سلامة ونظافة الشوارع.

أحد أسباب ارتفاع نسبة الهدر خلال شهر رمضان هو المآدب والعزائم الرمضانية، حيث يقوم أصحاب البيت بتحضير كميات كبيرة من الطعام تفوق قدرة الضيوف على الأكل، ومن ثم يتم إلقاء الطعام المتبقي في القمامة!

لكن في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تطبيق إلكتروني يعمل على حل مشكلة هدر الطعام لاسيما خلال المآدب والعزائم... فرح يسري مراسلة إكسترا في الولايات المتحدة تطلعنا على ذلك في التقرير التالي..