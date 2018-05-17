كيف عادت مكتبة الحلبي في بيروت إلى الحياة؟

نزور مكتبة الحلبي في بيروت لنكتشف كيف أعادتها العائلة المالكة إلى الحياة بعد الحرب الأهلية في لبنان ونتعرّف على مبادرة العائلة لتحفيز وترغيب الأطفال على المطالعة باللغة العربية.