كيف عادت مكتبة الحلبي في بيروت إلى الحياة؟
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كيف عادت مكتبة الحلبي في بيروت إلى الحياة؟

  • 17 مايو/ أيار 2018

نزور مكتبة الحلبي في بيروت لنكتشف كيف أعادتها العائلة المالكة إلى الحياة بعد الحرب الأهلية في لبنان ونتعرّف على مبادرة العائلة لتحفيز وترغيب الأطفال على المطالعة باللغة العربية.