نزور مكتبة الحلبي في بيروت لنكتشف كيف أعادتها العائلة المالكة إلى الحياة بعد الحرب الأهلية في لبنان ونتعرّف على مبادرة العائلة لتحفيز وترغيب الأطفال على المطالعة باللغة العربية.
كيف عادت مكتبة الحلبي في بيروت إلى الحياة؟
- 17 مايو/ أيار 2018
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