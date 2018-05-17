“يلا علبيسكليت” مبادرة نسائية بيئية سورية.
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“يلا علبيسكليت” مبادرة نسائية بيئية سورية.

  • 17 مايو/ أيار 2018

نشاهد نشاط “يلا علبيسكليت” من العاصمة السورية دمشق، ونتعرف على ”ساعة الأرض“ وهو نشاط سنوي بيئي لمنظمة G association.