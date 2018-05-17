لبنان يستقبل رمضان: مشاهد من أحياء مدينتي بيروت وصيدا
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لبنان يستقبل رمضان: مشاهد من أحياء مدينتي بيروت وصيدا

  • 17 مايو/ أيار 2018

شاهدوا كيف يتحضّر اللبنانيون لاستقبال شهر رمضان في هذا الفيلم المصوّر في أحياء مدينتي بيروت وصيدا الساحليتين.