"دنيانا": برلين عاصمة للثقافة

للأسبوع الثاني يطل برنامج "دنيانا" من العاصمة الألمانية برلين. فهذه العاصمة اختيرت عام ١٩٨٨ مدينة للثقافة في أوروبا نسبة إلى الفعاليات الثقافية التي تشكل جزاء ثابتا من حياة هذه المدينة. اليوم ومع موجة اللجوء الكبيرة التي رافقت ما تشهده المنطقة العربية ومع إنتشار اللاجئين العرب في مختلف أنحاء أوروبا، أفسحت برلين المجال أمام العرب وأعطتهم منصتها الثقافية لتصبح هذه المدينة عاصمة للثقافة العربية. في دنيانا هذا الأسبوع نتحدث عن مدينة برلين التي حولها المثقفون والفنانون العرب إلى مدينة ثقافية تعيش حفلاتهم الموسيقية وأمسياتهم الشعرية ومهرجاناتهم السينمائية وغيرها من الفعاليات. نناقش في الحلقة أيضا موضوع اللغة وما إذا كانت اللغة الالمانية شكلت عائقا أمام إندماج العرب مع المجتمع المضيف.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة رشا حلوة كاتبة صحفية متخصصة في الشأن الثقافي من فلسطين، دانا حداد طالبة وأحد مؤسسي مكتبة “بيناتنا”، وداد نبي كاتبة وشاعرة من سوريا، وغمدان الزعيتري كاتب ورزائي من اليمن، وأروى الخطابي مؤرخة من اليمن.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.