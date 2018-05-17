"بتوفيت مصر"

في حلقة هذا الأسبوع من "بتوقيت مصر" نناقش تأثير الحالة الاقتصادية على إحتفالات المصريين بشهر رمضان .

نزور أحد مراكز التسوق بصحبة سيدة مصرية ونتعرف منها على الإجابة كما نتعرف منها على طرق المصريين للتعامل مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.

وفي سياق متصل، نبحث في صراع شركات إنتاج المسلسلات الدرامية. حيث أعلنت قناة إحدى القنوات المصرية عن وقف إذاعة مسلسلين من بطولة الفنانة المصرية يسرا والممثل المصري محمد هنيدي.

وبينما لم تعلن القناة التي كان من المفترض أن تعرض المسلسين بشكل حصري على شاشتها عن أسباب القرار،

يقول مدحت العدل صاحب شركة العدل جروب للإنتاج الفني المنتجة للمسلسلين في حواره مع بتوقيت مصر هذا الأسبوع أن هذا القرار ما هو إلا حلقة جديدة من صراع شركات الإنتاج، الصراع الذي سيسفر عن "عزوف الشركات عن سوق الدراما" على حد تعبيره.

ولكن تلك الأزمة لم تكن الوحيدة التي طالت شركة العدل خلال الموسم الأساسي للدراما في مصر وأغلب دول العالم العربي، حيث اضطرت الشركة لحذف أغنية مقدمة أحد مسلسلاتها غناها المغني اللبناني فضل شاكر.

وكانت الشركة قد واجهت انتقادات لاذعة من داخل مصر وخارجها بعد اختيار شاكر لتقديم تلك اتلأغنية حيث يواجه شاكر اتهامات بالإرهاب في لبنان على خلفية إعلانه الإنضمام لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية قبل إن يعلنه عدوله عن قراره بعد أكثر من عامين.

في حواره مع بتوقيت مصر يشرح العدل كواليش هذا الإختيار وسبب حذف الأغنية.

وقبل أيام قضت محكمة مصرية بحبس طبيب وعزله من مهنته بتهمة سب وقذف موظف حكومي والإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي،

القضية التي جددت الصراع بين الأطباء ونقابتهم من جهة والحكومة المصرية ولكن الصراع امتد هذه المرة ليطول نقابة الأطباء ذاتها،

حيث تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الأطباء بإستقالات مسببة لنقيبهم على خلفية تلك الأزمة.

نزور نقابة الأطباء ونلتقي أحد أعضاء المجلس الذين تقدموا بإستقالاتهم ونتعرف منه على الأسباب والملابسات.

كل هذا وأكثر في حلقة هذا الأسبوع من "بتوقيت مصر" الخميس بعد موجز السابعة مساء بتوفيت غرينتش.