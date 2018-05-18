شو طابخين: المقلوبة

شو طابخين اليوم؟ .. فقرة جديدة في إكسترا تجيب على السؤال الذي يكثر تدواله في رمضان. و نقدم لكم خلال شهر رمضان مقترحات لأكلات صحية ومشروبات مفيدة هي من اختيار طباخين وطباخات من مختلف الدول العربية علها تلهمكم. وطبقنا الأول هو «المقلوبة» بنسختها الفلسطينية .وللمقلوبة طقوس معينة، نتعرف عليها من الشيف فداء حمدية التي أعدت الطبق لمراسلة إكسترا في رام الله منار المدني