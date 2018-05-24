هل تؤثر التكنولوجيا على روحانية الأعمال التطوعية في رمضان؟

مع مطلع شهر رمضان انطلقت في السعودية حملة "أطلب لهم" والتي يتيح من خلالها تطبيق الكتروني على الهواتف الذكية إمكانية طلب وجبات "إفطار صائم" للمحتاجين بأسعار رمزية.

ويتولى بنك الطعام السعودي الذي يعرف باسم "جمعية إطعام" إيصال الوجبات للمستفيدين بالتعاون مع أحد المطاعم في المملكة وذلك في مبادرة تهدف لتنظيم وتطوير عمل الخير في شهر رمضان.

عاصم الغامدي التقى عامر البرجس المدير التنفيذي لجمعية إطعام في الرياض وسأله بداية عن فكرة تطبيق "أطلب لهم" وآلية عمله.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو حملة سعودية لتفطير الصائمين عبر تطبيقات الهواتف الذكية

لكن البعض لايحب التعامل مع التكنولوجيا عند القيام بعمل الخير، حيث يفضل الكثير من الشباب في السعودية توزيع وجبات إفطار الصائم بأنفسهم بدلا من تفويض غيرهم عبر التقنيات الحديثة للقيام بالمهمة، وذلك بسبب الشعور المختلف الذي يحصلون عليه جراء النزول إلى الميدان.

هالة عدنان شابة سعودية من مدينة جدة تقوم برفقة عدد من أصدقائها بحملات تطوعية ميدانية رمضانية، التقاها عاصم الغامدي وسألها بداية عن فكرة نشاطها الرمضاني.