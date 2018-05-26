ضيف إكسترا في أسبوع هو الملحن والمغني المصري حمزة نمرة
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ضيف إكسترا في أسبوع هو الملحن والمغني المصري حمزة نمرة الذي شاركنا عزفه وأغانيه

  • 26 مايو/ أيار 2018

ضيف إكسترا في أسبوع هو الملحن والمغني المصري حمزة نمرة الذي شاركنا عزفه وأغانيه وناقشنا معه مجموعة من المواضيع مثل دور الفنان، وما إذا كان يجب مراعاة المواقف السياسية للفنانين لتقدير فنهم، بالإضافة إلى موضوعات أخرى.