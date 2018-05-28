تأثير الصيام على العمل في نهار رمضان

تعرضت وزيرة الهجرة الدنماركية إلى انتقادات واسعة بعد تصريحات قالت فيها إن المسلمين يجب أن يأخذوا عطلة في رمضان "لأنهم يمثلون مصدر خطر على المجتمع".

وقالت إنغى ستويبرغ، إن "الصيام طوال يوم العمل يمثل تحديا للمجتمع الحديث". مضيفة أن الصيام قد يتسبب في مخاطر محتملة في قطاعي الصحة والنقل، لكن شركة الحافلات الدنماركية "أريفا"، قالت إنها لم تتعرض قط لأي حوادث بسبب سائقين صائمين.

وتعد مدة الصيام في الدنمارك في شهر رمضان لهذا العام من أطول المدد على مستوى بلدان العالم إذ يستمر النهار لمدة تصل إلى تسع عشرة ساعة، أما في جارتها آيسلندا فتزيد مدة الصيام عن عشرين ساعة.

فكيف يتعامل المسلمون في آيسلندا مع هذه المدة الطويلة خاصة في وقت العمل؟ وهل يلجؤون لفتاوى تبيح لهم الإفطار مبكرا؟ سؤال طرحه محمد قطب على الشيخ أحمد صديق إمام المركز الإسلامي بالعاصمة الآيسلندية ريكافيك.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو كيف يتعامل المسلمون في الدول الاسكندنافية مع الساعات الطويلة للصيام؟

وكيف يؤثر الصيام على إنتاجية العامل في البلدان العربية؟ وهل يتوقع صاحب العمل تراجع إنتاجية العمال في رمضان؟ هذه الأسئلة وغيرها وجهها محمد قطب إلى خليفة عبد الهادي صاحب أحد مصانع المنتجات الجلدية في مصر.