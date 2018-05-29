ما فوائد الأبيضين: السكر والملح ؟

دائما ما يحذرنا الأطباء من الأبيضين-- الملح والسكر-- وعن أضرارهما على صحتنا ولكن هل يمكن أن يكونا علاجاً في ذات الوقت؟ هذا ما توصل إليه الدكتور موزس موراندو (Moses Murandu) الذي لاحظ أن السكر يُسرّعُ التئامَ الجروح. لم يجد موارندو استجابة لهذا التوجه في الأوساط الطبية إلا مؤخرا عندما استكمل دراسة تجريبية عن تأثير السكر على التئام الجروح ونال عنها جائزة من منظمة "wound care " للعناية بالجروح. فيروز حسني تحدثت إلى الدكتور موراندو وهو الان كبير المحاضرين في تمريض البالغين في جامعة وولفرهامتون ببريطانيا

وسألته عن كيفية علاج السكر للجروح؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو هل فوائد الملح والسكر قد توازي مضارهما ؟

إذا كان السكر والملح يُستخدمان في تطبيب الجروح فلماذا سميا بالسٌمين الأبيضين؟ سؤال طرحته فيروز حسني على مديرة المركز الريادي للتغذية العلاجية في العاصمة الأردنية عمان الدكتورة ربى العباسي.