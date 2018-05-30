في المقهى مع الكاتب والروائي السوري فادي عزام

دردشة في المقهى فقرة في بي بي سي إكسترا نستضيف خلالها شخصيات من مجالات متعددة في مقهاهم المفضل..

نأخذكم إلى العاصمة البريطانية لندن حيث التقت ياسمين أبو خضرا بالكاتب والروائي السوري فادي عزام في مقهاه المفضل.

فادي عزام، الذي يجمع ما بين الصحافة والأدب، هو من مواليد قرية السويداء ودرس آداب اللغة العربية في جامعة دمشق التي تخرج منها في عام 1998. كتاباته متنوعة ما بين أدب الرحلات والنصوص والروايات، وأول كتاب له صدر في العام 2010 بعنوان (تحتانيات) وآخر أعماله هي رواية (بيت حُدد) التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر) 2018.