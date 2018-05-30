شو طابخين اليوم؟ .. فقرة رمضانية في إكسترا تقترح أكلات صحية ومشروبات مفيدة من اختيار طهاة من مختلف الدول العربية علها تلهمكم. وطبق اليوم هو «الرشوف» الأردني تحضره الشيف سارة خلف في شرح مفصل إلى مراسل إكسترا في الأردن ربيع الحمامصة.
شو طابخين: الرشوف
- 30 مايو/ أيار 2018
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