حديث الساعة: الأزمة الليبية ومبادرة باريس

مصدر الصورة ETIENNE LAURENT

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

مع استمرار حالة انسداد الأفق السياسي في ليبيا تأتي المبادرة الفرنسية على أمل الخروج من المأزق الذي تواجهه ليبيا بعد سبع سنوات من الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي. مؤتمر دولي استضافته باريس وحضره أطراف الصراع في ليبيا وقوى إقليمية ودولية عديدة لمناقشة مبادرة فرنسية جديدة. مبادرة تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا قبل نهاية عام 2018، واعتماد مشروع الدستور، وتوحيد المؤسستين العسكرية والمالية، وعقد مؤتمر سياسي شامل خلال ثلاثة أشهر.

وفي الوقت الذي تعاملت فيه قوى سياسية ليبية بإيجابية مع المبادرة الفرنسية، عبرت جماعات وفصائل مسلحة غربي ليبيا عن رفضها لمبادرة باريس حيث أصدرت جماعة تمثل 13 مجلسا وفصيلا عسكريا في غرب ليبيا بيانا قالت فيه إن مبادرة باريس لا تمثلها، كما يتساءل محللون عن مدى الحاجة لمحادثات باريس في ظل وجود خطة عمل أطلقها العام الماضي غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا بهدف تمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة في ليبيا.

=فما هي فرص نجاح المبادرة الفرنسية وما هي الاليات المقترحة لضمان تنفيذ بنودها؟

=وما مدى تأثر المبادرة الفرنسية بمواقف القوى الخارجية والقوى الفاعلة على الارض؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة.