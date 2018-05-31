هل ينجح عادل إمام بعد الإنفصال عن يوسف معاطي ؟

في حلقة هذا الأسبوع من "بتوقيت مصر" نلتقي أمين جمال مؤلف مسلسل "عوالم خفية" والذي يقوم بدور البطولة فيه الفنان المصري عادل إمام.

ويأتي هذا المسلسل بعد ستة مسلسلات ارتبط فيها إسم عادل إمام بالمؤلف المصري يوسف معاطي.

نسأل المؤلف الشاب عن تفاصيل المسلسل وكواليس العمل مع عادل إمام.

ولاول مرة في تاريخ مصر دشنت الحكومة المصرية حديقة "للنساء فقط" لتكون منطقة صديقة للنساء والفتيات على حد تعبير القائمين عليها.

نزور الحديقة ونسأل القائمين على الفكرة عن سبب اختيار المكان وتقييم الفكرة.

وبينما ينتظر المصريون قرارات حكومية جديدة برفع الدعم عن مجموعة من السلع الأساسية على رأسها المحروقات نسأل الخبراء والمتابعين عن تأثير تلك القرارت على المواطن العادي وخطط الحكومة للتعامل مع ردرو الأفعال الشعبية.

كل هذا وأكثر في حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر الخميس بعد موجز السابعة مساء بتوفيت غرينتش.