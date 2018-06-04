ما معنى كلمة Oligarch؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ما هي أسباب دعوة البريطانيين إلى التحرك ضد الأثرياء الروس Oligarchs المقيمين في بريطانيا؟

  • 4 يونيو/ حزيران 2018