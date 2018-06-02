ضيفة إكسترا في أسبوع هي الطبيبة السعودية مريم فردوس المتخصصة في علم الأوبئة والتي تعد أول امرأة عربية تغوص في القطب الشمالي. تحدثنا معها عن مغامراتها وحبها لرياضة الغوص، كما أخبرتنا عن شغفها بالترحال واكتشاف أماكن جديدة.
ضيفة إكسترا في أسبوع: الطبيبة السعودية مريم فردوس
- 2 يونيو/ حزيران 2018
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