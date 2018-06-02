ضيفة إكسترا في أسبوع هي الطبيبة السعودية مريم فردوس التي تعد أول امرأة عربية تغوص في القطب الشمالي
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ضيفة إكسترا في أسبوع: الطبيبة السعودية مريم فردوس

  • 2 يونيو/ حزيران 2018

ضيفة إكسترا في أسبوع هي الطبيبة السعودية مريم فردوس المتخصصة في علم الأوبئة والتي تعد أول امرأة عربية تغوص في القطب الشمالي. تحدثنا معها عن مغامراتها وحبها لرياضة الغوص، كما أخبرتنا عن شغفها بالترحال واكتشاف أماكن جديدة.