"المشهد" مع كمال حبيب

من مؤسسي "تنظيم الجهاد" في مصر في أواسط السبعينيات وقائده في بداية الثمانينيات. كان هدف التنظيم إلى جانب مجموعات إسلامية أخرى نشطت في الحقبة عينها، القيام بإنقلاب عسكري، لإستلام السلطة.

شارك في التنسيق لعملية اغتيال الرئيس المصري أنور السادات. سُجن عشر سنوات على خلفية عملية الإغتيال، قام خلالها بمراجعة في شأن الإسلام السياسي والعنف كوسيلة.

يعود كمال حبيب الى حقبة نشاط التيارات الجهادية في السبعينات في مصر، وإلى كواليس من قرار عملية إغتيال السادات. ويروي مشاهد من فترة سجنه، عرِف كمال حبيب أنور الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة الحالي، وخالد الإسلامبولي الضابط الذي نفّذ عملية الإغتيال.

كمال حبيب، صحافي مصري، كاتب وباحث في شؤون الحركات الإسلامية.

المشهد مع جيزال خوري

الإثنين السابعة مساء بتوقيت غرينتش

على شاشة ال بي بي سي عربي.