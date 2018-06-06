حديث الساعة: الأردن ومفترق الطرق

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

الأردن يقف أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة أو الدخول إلى المجهول، هذا ما ورد على لسان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من تصريحات في وقت تشهد فيه البلاد موجة احتجاجات هي الأكبر منذ عدة سنوات رفضا لمشروع قانون الضرائب وخطط رفع الأسعار. احتجاجات أطاحت بحكومة هاني الملقي أعقبها تكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة. خطوة لم ترق لمطالب كثير من المحتجين الذين يرغبون من منظور البعض في تغيير النهج الاقتصادي والسياسي في الأردن.

= ما هي العوامل التي ادت الى تفجر الوضع في الأردن وتداعيات ذلك ؟

= وما تأثير الظروف السياسية والإقليمية على تفاقم الأزمة الأردنية ؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث الساعة.