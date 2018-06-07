غروب الشمس من المنامة، البحرين.
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غروب الشمس من المنامة، البحرين

  • 7 يونيو/ حزيران 2018

شاهدوا غروب الشمس من المنامة، البحرين.