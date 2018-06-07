نلتقي الممثل المصري "محمد جمعة" أيقونة الكآبة في دراما شهر رمضان بمصر.

ولكن هذه المرة أتت الكآبة في قالب كوميدي من خلال شخصية "عم ضياء" في المسلسل الكوميدي "الوصية" الذي يقوم ببطولته الفنانان الساخران أكرم حسني وأحمد أمين.

ورغم مشاركته في عملين آخرين خلال الموسم الرمضاني.. إلا أن شخصية عم ضياء هي الأقرب للمصريين لدرجة أنها تحولت إلى كوميكس يتداوله الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتابعون أيضاً ردود الفعل على مشروع قدمته الحكومة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وضبط استخدام مواقع التواصل الإجتماعي ليكون أول قانون في مصر بهذا الشأن،

ويهدف مشروع القانون الذي يضم 45 مادة إلى مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات،

كما يحدد 29 عقوبة تتراوح بين السجن من 3 شهور وحتى 5 سنوات، والغرامة التي تبدأ بـ 10 آلاف جنيه وحتى 20 مليون جنيه.

نناقش ردود الأفعال حول هذا القانون مع عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري ومحامي معارض للقانون.

وبعد ما أصيبت طفلة بمحافظة سوهاج قبل أيام بنزيف حاد وتشوهات بالجهاز التناسلي، عقب إجراء عملية ختان،

نسأل مؤسسة "قوة العمل المناهضة لختان الإناث" عن آخر مستجدات محاولات وقف هذه "العادة" في مصر.

كما نلتقي السياسي المصري البارز "حسام الخولي" الذي أصبح أمين عام حزب مستقبل وطن بعد استقالته من مصبه السابق كمساعد لرئيس حزب الوفد ونسأله عن كواليس ما وصفه البعض بـ"موسم الهجرة لحزب مستقبل وطن" كما نتعرف منه على تفاصيل التحالفات الجديدة على الساحة السياسية.

كل هذا وأكثر في حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر الحميس بعد موجز السابعة مساء بتوقيت غرينتش.