ما هي لعبة المحيبس العراقية؟

ليالي رمضان في العراق لها نكهة خاصة تتميز بالكثير من الحماس والمنافسة بفضل لعبة المحيبس أو البات كما يسميها البعض والتي تشكل طقسا رمضانيا عراقياً بإمتياز. المحيبس لعبة تراثية شعبية يحرص العراقيون على إحياء ممارستها تحديداً في شهر رمضان . وهي لعبة تتم ممارستها في كامل العراق لكن المنافسات الحامية فيها تتركز في مدينة بغداد.

تاريخ اللعبة غير معروف لكن الخبراء يجمعون على أنها لعبة تعتمد على الفراسة بالدرجة الأولى. ويبدو أن هذه اللعبة نجحت في وأد الخلافات بين المتخاصمين كما نتج عنها علاقات مصاهرة بالإضافة .فهل قربت بين العراقيين ايضا في ظل الخلافات الطائفية؟ سنتعرف على ذلك من خلال التقرير الذي أعده لنا الصحافي أحمد فاضل من العراق.