دردشة في المقهى مع كاتب السيناريو محمد رجاء

في دردشة في المقهى تأخذكم مراسلتنا أمنية الخياط في القاهرة إلى إحدى المدن الجديدة بالعاصمة المصرية، حيث التقت بكاتب السيناريو محمد رجاء في مقهاه المفضل. محمد رجاء ألف وكتب سيناريو مسلسل "بالحجم العائلي" الذي يُعرض حاليا وهو من بطولة يحي الفخراني.. يتصدر المسلسل حتى الان قائمة أفضل خمسة مسلسلات تلفزيونية تعرض في مصر في شهر رمضان. كما لرجاء العديد من المسلسلات الرمضانية الناجحة منها "فوق مستوى الشبهات"، "الحساب يجمع" و"الطوفان" الذي اثارت نهايته صدمةً كبيرة للمشاهد وتفاعلا ملحوظا على الفيس بوك.

نترككم الان مع كاتب السيناريو محمد رجاء وحديث في المقهى.