شو طابخين اليوم: تاكوز السجق

في فقرة "شو طابخين" اليوم نذهب إلى لبنان مع الشيف إيلي ديراني ومراسل إكسترا جوليان الحاج وطبق غير تقليدي .. الطبق هو "تاكوز السجق"، وهو مزيجٌ مكسيكي وشرقُ أوسطي سهل التحضير ويبدو لذيذًا... نحن لم نتذوّقه لكن الاستماع لطريقة تحضيره كانت كافية لتفتح شهيتنا