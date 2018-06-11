هل يصعب الأخذ برخصة الفطر في رمضان؟

تفرض عدة دول عربية عقوبات على المجاهرين بالفطر في رمضان، إذ توجد في هذه الدول نصوص وتشريعات تجرم هذا الفعل. وتختلف العقوبة من بلد إلى آخر إذ تفرض بعض الدول غرامات مالية على المجاهرين بالفطر، فيما تذهب دول أخرى لخيار الحبس لفترات معينة، على الصعيد ذاته تصف دار الإفتاء المصرية المجاهرة بالفطر بأنها نوع من الفوضى والاعتداء على قدسية الإسلام.

موقف دار الإفتاء المصرية أثار انتقادات واسعة بين المواطنين المصريين باعتبار أن الإسلام يبيح الفطر في حالات معروفة.

مراسلة إكسترا بالقاهرة أمنية الخياط بحثت الزوايا الدينية والاجتماعية والقانونية لهذه المسألة في التقرير التالي.