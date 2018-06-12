شاهدوا أجواء شهر رمضان في موريتانيا
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إكسترا التلفزيوني: أجواء شهر رمضان في موريتانيا

  • 12 يونيو/ حزيران 2018

في الحلقة 36 من برنامج بي بي سي إكسترا سنتابع أجواء رمضان من موريتانيا، كما سنشاهد غروب الشمس من مدينة نابلس في فلسطين.

سنعيد أيضاً عرض الحلقة التي استقبلنا فيها فنان الغرافيتي اللبناني محمد مهنا المعروف بـ Moe Calligraffiti والممثلة والمخرجة العراقية زهراء غندور التي شاركت في مهرجانات سينمائية عالمية بعد أول دور تمثيلي لها. كما سنعيد مشاهدة فيلم تتحدث فيه الفنانة السودانية أصيل أحمد دياب “Sudalove” عن التحديات التي تواجها كفنانة غرافيتي في السودان.

تشاهدون إكسترا التلفزيوني على شاشة بي بي سي الأربعاء عند الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش.