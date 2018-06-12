بين العنصرية والسخرية... شعرة!

بعد تلقيه الكثير من الانتقادات، اعتذر الفنان الكويتي حسن البلام للشعب السوداني عن إحدى حلقات مسلسله (بلوك غشمرة) الذي يُعرض في رمضان، وأوضح أنه أسيء فهمه في المشاهد التي كان يقدمها عبر تقليد اللهجات ومحاكاة بعض السلوكيات والعادات.

تعرض البلام لهجوم من قبل نشطاء ومواطنين سودانيين اتهموه بالإساءة لبلادهم عبر إظهار الشعب السوداني كشعب كسول يتعامل مع زواج الفتيات كالصفقة. على إثر ذلك أعلن عبر حسابه بموقع "إنستغرام" اعتزاله التقليد نهائيا.

لكنه عاد عن قراره لاحقاً أثناء استضافته في برنامج تلفزيوني لشبكة إم بي سي. هالة صالح تحدثت إليه وسألته أولاً عن أسباب عدوله عن قرار اعتزال تقليد الشخصيات؟

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ترى ما موقف السودانيين من هذا العمل وكيف ينظرون إلى دفاع البلام بأن الأمر دعابة وتمثيل وبعيد عن العنصرية؟.. هذا ما جمعته لنا مراسلة إكسترا من السودان درة غامبو