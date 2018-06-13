حديث الساعة: قمة ترامب-كيم التاريخية.. ماذا بعد؟

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

قمة تاريخية هي الأولى بين زعيمي الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية، اللتين خاضتا حربا ضروسا في خمسينيات القرن الماضي، وتبادلتا عداء شديدا منذ ذلك الوقت. قمة خطفت الأضواء بين رئيس أمريكي مثير للجدل بتصريحاته وقراراته وزعيم كوريا الشمالية الذي ورث نظاما استبداديا أضاف عليه نكهة خاصة بما عرف عنه من التعامل القاسي مع القريبين منه ومع معارضيه على حد سواء. وقد رحبت الدول المجاورة لكوريا الشمالية وإن كان بشكل متفاوت بالتقارب بين واشنطن وبيونغ يانغ لما له من تأثير إيجابي على المنطقة وعلى صعيد العلاقات الدولية بشكل عام.

=فما أسباب التحول المتسارع الذي طرأ على علاقات واشنطن وبيونغ يانغ وما هي دلالاته؟

= وما هي الآثار المترتبة على صعيد العلاقات الدولية إذا ما تكللت جهود الطرفين باتفاق نهائي ؟.

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة.