في المقهى مع الشاعرة والروائية الجزائرية ربيعة جلطي

أصدرت ربيعة جلطي العديد من الدواوين و الروايات و من أشهرها نادي الصنوبر والذروة وتضاريس لوجه باريسي وحنين من النعناع. نتعرف عليها أكثر في لقاء مع مراسل بي بي سي إكسترا في الجزائر بلال براهمية.