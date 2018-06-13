أصدرت ربيعة جلطي العديد من الدواوين و الروايات و من أشهرها نادي الصنوبر والذروة وتضاريس لوجه باريسي وحنين من النعناع. نتعرف عليها أكثر في لقاء مع مراسل بي بي سي إكسترا في الجزائر بلال براهمية.
في المقهى مع الشاعرة والروائية الجزائرية ربيعة جلطي
- 13 يونيو/ حزيران 2018
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