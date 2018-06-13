ضيفة المقهى اليوم هي الشاعرة والروائية الجزائرية ربيعة جلطي
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

في المقهى مع الشاعرة والروائية الجزائرية ربيعة جلطي

  • 13 يونيو/ حزيران 2018

أصدرت ربيعة جلطي العديد من الدواوين و الروايات و من أشهرها نادي الصنوبر والذروة وتضاريس لوجه باريسي وحنين من النعناع. نتعرف عليها أكثر في لقاء مع مراسل بي بي سي إكسترا في الجزائر بلال براهمية.