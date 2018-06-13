شو طابخين : تشعاشيل من الأردن

أكلة تقليدية من البادية الأردنية: تعتبرالتشعاشيل وجبة خفيفة خالية من اللحوم. تتكون أساسا من خليط أشبه بالعجين من الأعشاب والبيض والدقيق ويوضع في الجميد بعد طهيه. ياسمين أبو خضرا التقت الشيف بتول الرشيد وتعرفت منها على طريقتها في تحضير هذه الأكلة حتى في غياب مكونات رئيسية.