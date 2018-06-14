"المشهد" مع الأب فادي ضو

عمل الأب فادي ضو مع اللاجئين في العراق وفي سوريا وفي لبنان. عاين عن كثب أثر الحروب على الطوائف وخصوصاً التي تعتبر أقليات في العراق وفي سوريا. وعمل على خط إعادة الحوار بين أثناء هذه الطوائف بعد ما ساد التوتر في العلاقات بين أبناء البلد الواحد. فيروي كيف يتكاتف ويتعاون طلّاب عراقيون من طوائف مختلفة في وجه التطرف. وكيف يجلس متخاصمان من سوريا بسبب الحرب، مع بعضهما في لبنان ويعملان من أجل قضية مشتركة.

الأهمّ أنه وللمرة الأولى، سنكتشف بعضاً من كواليس اللقاءات والمحادثات التي عقدت لإعادة الحوار الإسلامي - المسيحي بين مؤسستي الأزهر والفاتيكان. وذلك بعد قطيعة وخصومة دامت لسنوات.

الأب فادي ضو رئيس جمعية "أديان"

في "المشهد" مع جيزال خوري

الإثنين السابعة مساء بعد موجز الأخبار بتوقيت غرينتش