رمضان في الأحياء العريقة
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رمضان في الأحياء العريقة

  • 14 يونيو/ حزيران 2018

أهمية كبيرة يحظى بها حي الحسين في وسط القاهرة الذي يتردد عليه الزائرون من المصريين أو الوافدين الأجانب خاصة في شهر رمضان ، هذا الحي العريق يضم مسجد الحسين المحاط بمباني عريقة تعود للعصرين المملوكي والعثماني كما يضم سوقا تجاريا قديما لبيع مختلف المنتجات التراثية .. مراسلتنا في القاهرة بسنت أكرم زارت حي الحسين و قضت فيه يوما لتنقل لنا الأجواء ليلا و نهارا