رمضان في الأحياء العريقة

أهمية كبيرة يحظى بها حي الحسين في وسط القاهرة الذي يتردد عليه الزائرون من المصريين أو الوافدين الأجانب خاصة في شهر رمضان ، هذا الحي العريق يضم مسجد الحسين المحاط بمباني عريقة تعود للعصرين المملوكي والعثماني كما يضم سوقا تجاريا قديما لبيع مختلف المنتجات التراثية .. مراسلتنا في القاهرة بسنت أكرم زارت حي الحسين و قضت فيه يوما لتنقل لنا الأجواء ليلا و نهارا