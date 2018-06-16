ضيفا إكسترا في أسبوع: الشاعر المصري عماد غزالي والشاعر الجزائري عاشور فني
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ضيفا إكسترا في أسبوع: الشاعر المصري عماد غزالي والشاعر الجزائري عاشور فني

  • 16 يونيو/ حزيران 2018

ضيفا إكسترا في أسبوع هما الشاعر المصري عماد غزالي والشاعر الجزائري عاشور فني، اللذان شاركانا تقديم فقرة "من الشاعر" في إكسترا خلال شهر رمضان، تعرفنا عليهما بشكل أكبر واحتفلنا معهما بعيد الفطر.