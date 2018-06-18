الهوس بكأس العالم مثل العدوى

تعرضت العاصمة المكسيكية لهزة أرضية "اصطناعية" بعدما أحزر المكسيك هدف الفوز في شباك المنتخب الألماني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة كأس العالم مؤخرا ..

هيئة الرصد الزلزالي في المكسيك أرجعت سبب الهزة الطفيفة لقفزات مشاهدي المباراة وضرب الأرض بأقدامهم من شدة فرحتهم ..

وبرغم تزامن انطلاق المونديال مع حلول عيد الفطر ومع موسم الامتحانات السنوية، إلا أن ذلك لم يخفف من حماسة المشجعين في العالم العربي لمتابعة التنافس الكروي..

فبماذا يمكن أن يضحي المصاب بما يُعرف بحمى كأس العالم؟ في تقرير محمد قطب