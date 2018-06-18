ما معنى كلمة Tube؟
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ما معنى كلمة Tube؟

  • 18 يونيو/ حزيران 2018

اليوم في إكسترا انجليش نسأل لماذا يلجأ الناس إلى الـ Tube وهي كلمة تعني حرفيا أنبوبة ولكنها تطلق في بريطانيا على مترو الأنفاق